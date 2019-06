CWC 2019: सरफराज ने नहीं मानी प्रधानमंत्री इमरान खान की नसीहत, बदले में मिली शर्मनाक हार

नई दिल्ली। ICC Cricket World Cup 2019 के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से रौंद दिया। मैच का नतीजा डकवर्थ लुईस नियम के तहत निकला। पाकिस्तान की हार के कई कारण रहे। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के अलावा प्रधानमंत्री इमरान खान की नसीहत नहीं मानने की वजह से भी पाकिस्तानी टीम मैच गंवा बैठी।

इमरान ने दी थी पहले बल्लेबाजी की नसीहत

दरअसल, मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरफराज अहमद को ये नसीहत दी थी कि अगर टॉस जीतो तो बल्लेबाजी का फैसला लेना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सरफराज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लेने के देने पड़ गए। सरफराज अहमद का ये फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ। हालांकि विराट कोहली भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे।

सरफराज ने नसीहत को किया नजरअंदाज

आपको बता दें कि इमरान खान पूर्व क्रिकेटर हैं और अपने अनुभव के आधार पर ही उन्होंने सरफराज को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को कहा था, जिसे सरफराज ने नजरअंदाज कर दिया। इमरान ने इसकी पीछे वजह ये दी थी कि बारिश की वजह से पिच में नमी रहेगी, जिसका फायदा बल्लेबाजों को होगा और बारिश के खतरे को देखते हुए भी पहले बल्लेबाजी का फैसला सही था।

3/5 All fears of losing should be banished from the mind as the mind can only process one thought at a time. Fear of losing leads to a negative & defensive strategy & crucially mistakes by opponents are not pounced upon. So here are my suggestions for Sarfaraz & Pakistan team: