CWC 2019: शोएब मलिक भड़क उठे ट्रोलर्स पर, कहा- मेरी फैमिली का सम्मान करो

नई दिल्ली। ICC Cricket World Cup 2019 के महामुकाबले में भारत के हाथों हारने के बाद पाकिस्तान की खूब फजीहत हो रही है। दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शोएब मलिक और सानिया मिर्जा समेत टीम के बाकि खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और ये एक हुक्का बार में बैठे हुए हैं। दावा किया जा रहा था कि ये फोटो भारत के खिलाफ मैच से पहले की है, लेकिन इस फोटो को लेकर अब शोएब मलिक का जवाब आया है।

भड़क उठे शोएब मलिक

पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के द्वारा ट्रोल हो रहे शोएब मलिक आग-बबूला हो गए हैं। शोएब मलिक ने ट्वीट कर उस वीडियो को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये कि ये वीडियो 13 जून का है ना कि 15 जून का और मुझे इस बात का काफी दुख है मुझे मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। शोएब मलिक ने कहा कि लोग उनके परिवार का सम्मान करें।

When will Pak media be accountable for their credibility by our courts?! Having served my country for +20 years in Intl Cricket, it’s sad that I have to clarify things related to my personal life. The videos are from 13th June and not 15th Details : https://t.co/Uky8LbgPHJ

ट्वीट कर दी सफाई

शोएब मलिक ने ट्वीटर पर लिखा है, ''मुझे काफी दुख होता है कि 20 साल से ज्यादा इंटरनेशल क्रिकेट खेलने के बावजूद मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सफाई देनी पड़ रही है, ये वीडियो 13 जून की है, न कि 15 जून की।' शोएब मलिक ने इस विवाद में सानिया मिर्जा को भी घसीटे जाने पर गुस्सा जाहिर किया है। शोएब ने कहा है, ''मैं खिलाड़ियों की तरफ से मीडिया और लोगों से निवेदन करता हूं कि वो हमारे परिवार का सम्मान करें, उनका नाम इन चीजों शामिल करना अच्छी बात नहीं है।''

क्या है पूरा मामला?

वहीं सानिया मिर्जा ने भी इस विवाद को लेकर ट्वीट किया है। सानिया ने भी ट्वीट कर कहा है कि क्या हम डिनर के लिए भी बाहर नहीं जा सकते? आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि भारत के खिलाफ खेले गए मैच से पहले वाली रात पाकिस्तान की पूरी टीम वहां के मशहूर शीशा कैफे में लेट नाइट पार्टी करती दिखाई दी। इस पार्टी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नि भी वहां मौजूद रहीं। सोशल मीडिया पर जो फोटो और वीडियो वायरल हो रही है, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ उनकी पत्नी व भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी अपने बच्चे के साथ दिखाई दे रही हैं। ये सभी हुक्का पीते हुए दिखाई दे रहे हैं।

😂That’s the video you shot without asking us,disrespecting our privacy even though we had a child with us?& got told off for doing so,& u came up with this crap?FYI ‘outing’ was dinner & yes ppl are allowed to eat if they lose a match!Bunch of fools!Try better content nxt time😂 https://t.co/51gnkMWUYu