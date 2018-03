नई दिल्ली। क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) द्वारा बॉल टेम्परिंग विवाद में क्लीन चिट मिल जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुख्य कोच डैरेन लैहमन ने इस सीरीज के आखिरी मैच के बाद मुख्य कोच के पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। इस बात कि जानकारी लैहमन ने गुरुवार को दी। इसके अलावा उन्होंने प्रशंसकों से माफी मांगी और कहा कि टीम को मैदान के अंदर और बाहर अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है ताकि खोया हुआ सम्मान और भरोसा वापस पाया जा सके।

लैहमन ने मांगी माफी

इस से पहले बुधवार को लैहमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब से माफी मांगी थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लैहमन के हवाले से लिखा है, "मैं ऑस्ट्रेलिया की जनता और क्रिकेट परिवार से माफी मांगना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा जो शनिवार को किया गया वो मान्य नहीं है।" दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बेनक्रॉफ्ट को गेंद से छेड़खानी का दोषी पाए जाने के बाद सीए ने स्मिथ और वार्नर पर 12 महीनों का प्रतिबंध लगाया है जबकि बैनक्रॉफ्ट को नौ महीनों का प्रतिबंध सौंपा है।

जो खिलाड़ी शामिल थे उनको गंभीर सजा सुनाई गई है

लैहमन ने कहा कि इन तीनों खिलाड़ियों ने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन वो बुरे लोग नहीं हैं। लैहमन ने इन तीनों को दोबारा मौका देने की बात कही है। उन्होंने कहा, "जो खिलाड़ी शामिल थे उनको गंभीर सजा सुनाई गई है और वो जानते हैं कि उन्होंने जो किया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने काफी गंभीर गलती की है, लेकिन वो बुरे लोग नहीं हैं।" उन्होंने कहा, "एक कोच के तौर पर आपको उनके लिए बुरा लगता है। इसका एक इंसानी पहलू भी है। ये लोग युवा हैं और मुझे लगता है कि लोग इन्हें दूसरा मौका देंगे। उनका स्वास्थय और जिंदगी काफी जरूरी है।"

Darren Lehmann announces this will be his last Test as he is stepping down from his role as head coach: Cricket Australia