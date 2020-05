शीला की जवानी के बाद अब इस गाने पर डेविड वॉर्नर ने किया डांस, उनकी पत्नी ने भी दिया साथ

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज और (Sunrisers Hyderabad) के कप्तान डेविड वॉर्नर (David warner) उन कुछ क्रिकेटरों में शामिल हैं, जो कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण लगे लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं। वार्नर हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर आए हैं। बताया जाता है कि ऐसा उन्होंने अपनी बेटियों की जिद पर किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी कैंडिस वॉर्नर के साथ मशहूर तेलुगू गाना 'बुट्टा बोमा...' पर डांस किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतना शेयर किया गया कि डेविड वॉर्नर ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगे।

अल्लू अर्जुन ने की तारीफ

बता दें कि 'बुट्टा बोमा...' के ऑरिजिनल गाने पर दक्षिण के मशहूर हीरो अल्लू अर्जुन ने डांस किया है। इस गाने पर डेविड वार्नर और उनकी पत्नी को डांस करता देख इसकी तारीफ उन्होंने भी की। उन्होंने ट्वीट कर वॉर्नर को थैंक यू कहा और आगे लिखा- सचमुच यह सराहनीय है। डेविड वॉर्नर इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेलते हैं। वह इस टीम के कप्तान हैं। इस वीडियो में वह अपनी आईपीएल टीम की जर्सी में हैं। इस डांस के दौरान पीछे उनकी बेटी भी इधर से उधर भागती नजर आ रही है। वॉर्नर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'ये टिकटॉक का समय है बुट्टा बोमा अपने कंफर्ट जोन से सबलोग बाहर आएं।'

Thank you very much. Really Appreciate it . 👍🏼🙏🏼 https://t.co/mPJrlhhkxf