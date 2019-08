अकिला धनंजय और केन विलियम्सन पर लगा संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन का आरोप

कोलंबो : संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के आरोप से मुक्त होकर अभी हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट टीम ( Sri Lanka cricket team ) के स्पिन गेंदबाज अकिला धनंजय ने राष्ट्रीय टीम में वापसी की थी। एक बार फिर उन पर यही आरोप लग गया है। उनके साथ-साथ न्यूजीलैंड ( New Zealand cricket team ) के कप्तान केन विलियमसन ( Kane Williamson ) पर भी यह आरोप लगा है। दोनों टीमों के बीच गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में यह आरोप लगा है। पहला टेस्ट रविवार को ही समाप्त हुआ है। इस टेस्ट मैच में अकिला धनंजय की शानदार गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका ने जीत हासिल की थी।

14 दिन के भीतर देना होगा टेस्ट

आईसीसी की ओर से मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार, मैच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों गेंदबाजों के एक्शन की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। अब इन दोनों गेंदबाजों को 14 दिनों के भीतर टेस्ट देना होगा। 14 दिन की गिनती रिपोर्टिंग वाले दिन से होगी। हालांकि तब तक अकिला और विलियमसन गेंदबाजी जारी रख सकते हैं।

अफगानिस्तान ने विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद पर लगाया एक साल का प्रतिबंध

अकिला ने लिए थे पांच विकेट

इस मैच में श्रीलंका के अकिला धनंजय ने श्रीलंका की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहली पारी में पांच विकेट लेकर न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर समेटने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं विलियमसन ने पूरे मैच में सिर्फ तीन ओवर डाले थे। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुरुवार से खेला जाएगा। इसके बाद इन दोनों को तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलनी है।

आथिया शेट्‌टी के साथ नहीं, केएल राहुल आलिया भट्‌ट की दोस्त को कर रहे हैं डेट!

🇳🇿's Kane Williamson and 🇱🇰's Akila Dananjaya have been reported for suspect bowling action after the first Test in Galle.https://t.co/mYHAaIs1vu