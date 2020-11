IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नई जर्सी में दिखेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी, शिखर धवन ने शेयर की फोटो

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने सीमित ओवरों की सीरीज (T20 Series) के लिए टीम की नई जर्सी मंगलवार को शेयर की। भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) इस जर्सी को पहनकर आस्ट्रेलिया (Australia ) के खिलाफ आगामी वनडे (ODI) और टी20 (T20) मैचों की सीरीज खेलेगी। धवन (Dhawan) ने ट्विटर पर नई जर्सी में तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, नई जर्सी, नया उत्साह हम हैं तैयार।

विराट के साथ इस क्रिकेटर को किया गया प्लेयर्स ऑफ डेकेड अवार्ड के लिए नामित, इनसे होगी टक्कर

New jersey, renewed motivation. Ready to go. 🇮🇳 pic.twitter.com/gKG9gS78th