भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने अपने विवादित कमेंट के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे वनडे के दौरान माफी मांगी। दिनेश कार्तिक ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले से कमेंट्री की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच में भी कमेंट्री करने का मौका मिला। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया, जिसकी वजह से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। दिनेश कार्तिक ने हाल ही दूसरे वनडे मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए क्रिकेट बैट की तुलना पडोसी की बीवी से कर दी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया और काफी आलोचना हुई। अब तीसरे वनडे मैच के दौरान उन्होंने अपने इस कमेंट के लिए माफी मांगी।

मां और पत्नी से पड़ी डांट

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच रविवार को तीसरा वनडे मैच खेला गया। इस दौरान दिनेश कार्तिक ने अपने विवादित कमेंट के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पिछले मैच में जो हुआ उसके लिए वह माफी मांगना चाहते हैं। उनका कहना है कि वास्तव में उनका इरादा नहीं था। अब उन्हें यह सब गलत लगा। इसके लिए उन्होंने सभी से माफी मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से सही बात नहीं है और इसके लिए उन्हें बहुत खेद है और आगे ऐसा नहीं होगा इसका भी आश्वासन दिया। इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने बताया कि उन्हें इसके लिए उनकी मां और पत्नी से भी काफी डांट पड़ी।

Well, Murali Vijay did like his neighbour's (DK) wife and now they are married. — Rajat Sharma (@RajatSh60109429) July 2, 2021

Was it a taunt to @mvj888 ?? — viggu Bhat (@r_vighnesh) July 2, 2021

@DineshKarthik Now I understand why Murali Kartik like your bat lol 😂😂😂 — Radhakrishna (@radha_chavali) July 3, 2021

क्या कहा था कार्तिक ने

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच में कमेंट्री करते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा था कि 'बल्लेबाज और बैट को ना पसंद करना यह दोनों चीजें हाथ से हाथ मिलाती हुई चलती हैं। ज्यादातर बल्लेबाजों को उनका बल्ला पसंद नहीं होता है। वह दूसरा के बैट ज्यादा पसंद करते हैं। बैट जो है वह पड़ोसी की पत्नी की तरह होता है। वह हमेशा ही बेहतर फील करता है।' इस कमेंट के बाद दिनेश कार्तिक की काफी आलोचना हुई थी और फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था।

2019 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर हैं कार्तिक

दिनेश कार्तिक पिछले कुछ समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद से ही उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। उन्होंने भारत की तरफ से अपना आखिरी मैच सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वहीं कार्तिक के क्रिकेट कॅरियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 26 टेस्ट मैच, 94 वनडे और 32 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।