आईपीएल गवर्निंग कमेटी की बैठक में छह-सात विकल्पों पर की गई चर्चा, स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता

मुंबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ मिलकर बोर्ड मुख्यालय पर इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की। इस बैठक के बाद बीसीसीआई ने कहा कि लीग के भविष्य को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा, वह कोरोनो वायरस (CoronaVirus) के कारण पैदा हुई जनस्वास्थ की समस्या के मद्देनजर लिया जाएगा। बीसीसीआई ने शुक्रवार को कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल को 29 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का फैसला लिया था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आईपीएल को लेकर छह-सात विकल्पों पर चर्चा की गई।

जनस्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता

बीसीसीआई ने कहा कि बोर्ड ने आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ मिल कर खिलाड़ियों, प्रशंसकों और कर्मचारियों के स्वास्थ को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। इसके मद्देनजर बोर्ड भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और अन्य नियामक संस्थाओं के साथ मिल कर काम करेगा और ताजा हालात पर करीबी नजर बनाए रखेगा।

