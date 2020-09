Dream 11 Today's Predictions: Best Team GLO vs WOR in Vitality T20 Blast 2020 बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream 11 Today's Predictions: Best Team GLO vs WOR in Vitality T20 Blast 2020: खेलने के साथ ही अगर लाखों रुपये जीतने का मौका मिले तो भला कौन नहीं खेलेगा। -इसके लिए आपको Dream11 पर खुद की टीम बनानी होगी। -Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। -Dream11 Prediction - Best Team GLO vs WOR

Dream 11 Today's Predictions: Best Team GLO vs WOR in Vitality T20 Blast 2020: खेलने के साथ ही अगर लाखों रुपये जीतने का मौका मिले तो भला कौन नहीं खेलेगा।

जी हां, अब आप क्रिकेट खेलकर लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसके लिए आपको Dream11 पर खुद की टीम बनानी होगी। इसके बाद आप यहां क्रिकेट खेल सकते हैं। इतना ही नहीं यहां आप( Dream11 Cricket Predictions ) खेलकर लाखों रुपये कमा सकते हैं।

Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। यहां आप क्रिकेट खेल सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि Dream 11 एक ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) प्लेटफॉर्म है, जहां आप क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है।

अगर आपकी टीम विजेता रहती हैं तो इनाम की राशि आपके खाते में सीधे Transfer की जाती है। Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है। आप यहां खुद की टीम बनाकर लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसमें आपको दोनों टीमों से वो Best Player Choose करने पड़ते हैं जो मैच में सबसे अच्छा Performance करते हैं। अगर आप के चुने गये Players अच्छा Performance करते है तो आप वह Contest जीत जाते है और आपको First Prize की राशि मिलती है।

Dream11 Prediction - Best Team GLO vs WOR

Gloucestershire vs WORmorgan Dream11

Batsmen: Hammond, Cockbain, Rutherford, Wessels

Wicketkeeper: Bracey

Allrounders: Haggins, Libby, Mitchell

Bowlers: Smith, Payne, Pennington

GLO vs WOR My Dream11 Team

Bracey (wk), M Hammond, Aaron Finch (vc), Will Jacks, Ryan Higgins, Sam Curran, Beny Howell (c), Smith, Payne, Pennington

GLO vs WOR Probable Playing 11

Team Gloucestershire ( Playing XI ): Miles Hammond, Chris Dent, Ian Cockbain, Ryan Higgins, James Bracey, Jack Taylor, George Scott, Graeme van Buuren, Tom Smith, David Payne, Matt Taylor

Team WORmorgan ( Playing XI ): Rikki Wessels, Hamish Rutherford, Jack Haynes, Jake Libby, Brett D’Oliveira, Ben Cox, Ross Whiteley, Ed Bernard, Daryl Mithcell, Patrick Brown, Dillon Pennington