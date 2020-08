Dream 11 Today's Predictions: Best Team LUX vs BEL Luxembourg T20I बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream 11 Today's Predictions: Best Team LUX vs BEL Luxembourg T20I Trophy 2020: Dream 11 पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं। -आप यहां लाखों रुपये जीत भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। -आपको बता दें कि Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है। -LUX vs BEL Luxembourg T20I Trophy 2020

LUX vs BEL Luxembourg T20I Trophy 2020

My Dream11 Team: Luxembourg vs Belgium Luxembourg T20I Trophy 2020 Luxembourg vs Belgium

LUX vs BEL Dream11 Team Captain: Vikram Vijh Luxembourg T20I Trophy 2020 Luxembourg vs Belgium, LUX vs BEL Dream11 Team Vice-captain: Saber Zakhil Luxembourg T20I Trophy 2020 Luxembourg vs Belgium, LUX vs BEL

Dream11 Team Wicketkeeper: Joost Mees Luxembourg T20I Trophy 2020 Luxembourg vs Belgium, LUX vs BEL Dream11 Team Batsmen: James Barker, Scott Browne, Shaheryar Butt, Saber Zakhil, Gurnam Singh Luxembourg T20I Trophy 2020 Luxembourg vs Belgium



LUX vs BEL Dream11 Team All-rounders: Muhammad Muneeb, Vikram Vijh Luxembourg T20I Trophy 2020 Luxembourg vs Belgium, LUX vs BEL Dream11 Team Bowlers: Khalid Ahmadi, Ankush Nanda, Pankaj Malav Luxembourg T20I Trophy 2020 Luxembourg vs Belgium, LUX vs BEL

Dream11 Team Probable Playing XIs Luxembourg Playing XI: James Barker, Scott Browne, Joost Mees, Vikram Vijh, Saransh Kulshretha, Tony Whiteman, Advyth Manepalli, Marcus Cope, William Cope, Ankush Nanda, Pankaj Malav Belgium Playing XI: Sherul Mehta, Shaheryar Butt, Mamoon Latif, Saber Zakhil, Gurnam Singh, Muhammad Muneeb, Wahidullah Usmani, Sazzad Hosen, Namish Mehta, Ashiqullah Said, Khalid Ahmadi