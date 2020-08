Dream 11 Today's Predictions: Best Team SAL vs PAK ECS T10-Vienna लीग बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream 11 Today's Predictions: SAL vs PAK CC Vienna: क्रिकेट खेलने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। -अब आप ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) खेल कर लाखों रुपये कमा सकते हैं। -Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है। -Salzburg CC vs Pakistan CC Dream11 in ECS T10-Vienna 2020 Best picks for SAL vs PAK CC

Dream 11 Today's Predictions: SAL vs PAK CC Vienna: क्रिकेट खेलने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आप ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) खेल कर लाखों रुपये कमा सकते हैं। जी हां, Dream 11 Team Today Predictions में भाग लेकर लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं। बता दें कि Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है।

Dream 11 Team बनाकर आप भी क्रिकेट ( Cricket ) खेल सकते हैं। अगर आपकी टीम विजेता रहती हैं तो इनाम की राशि आपके खाते में सीधे Transfer की जाती है। आपको बता दें कि Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है।

आप यहां खुद की टीम बनाकर लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसमें आपको दोनों टीमों से वो Best Player Choose करने पड़ते हैं जो मैच में सबसे अच्छा Performance करते हैं। अगर आप के चुने गये Players अच्छा Performance करते है तो आप वह Contest जीत जाते है और आपको First Prize की राशि मिलती है।

Salzburg CC vs Pakistan CC Dream11 in ECS T10-Vienna 2020 Best picks for SAL vs PAK CC

Batsmen– Rizwan Javeed, Zeshan Arif, Rashim Malik

Allrounders– Sikander Hayat, Shadnan Khan, Mubashar Syed and Zeeshan Goraya

Wicketkeeper– Arsalan Arif

Bowlers– Nadeem Akhter, Mohamed Zalmai, Saad Cheema

SAL vs PAK CC My Dream11 Team

Arsalan Arif, Rizwan Javeed, Zeshan Arif, Rashim Malik, Sikander Hayat, Shadnan Khan, Mubashar Syed and Zeeshan Goraya, Nadeem Akhter, Mohamed Zalmai, Saad Cheema, Nadeem Akhter, Mohamed Zalmai, Saad Cheema

SAL vs PAK CC Probable Playing11

Salzburg CC: Abrar Bilal, Rizwan Javeed, Rahmanullah Pachayan, Mirza Ahsan, Klair Kailash, Mubashar Syed, Zeeshan Goraya, Zahid Khan, Nadeem Akhtar, Saad Cheema, Abbas Ahmadzai.

Pakistan CC: Amar Naeem, Arslan Arif, Zeshan Arif, Saveez Khawaja, Sikandar Hayat, Shadnan Khan, Naveed Hassan, Itibarshah Deedar, Israr Ahmad, Mohamed Zalmai, Jaweed Sadran