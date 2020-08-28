Dream 11 Today's Predictions: Best Team SLL vs CEC in ECN T10 Cyprus बेस्ट ड्रीम 11 टीम
-Dream 11 Today's Predictions: Best Team SLL vs CEC in ECN T10 Cyprus: Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है।
-यहां आप खेलने के साथ कमाई भी कर सकते हैं।
-आपको बता दें कि Dream 11 एक ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) प्लेटफॉर्म है, जहां आप क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है।
SLL vs CEC in ECN T10 Cyprus Dream 11
Dream 11 Today's Predictions: Best Team SLL vs CEC in ECN T10 Cyprus: Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। यहां आप खेलने के साथ कमाई भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि Dream 11 एक ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) प्लेटफॉर्म है, जहां आप क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है।
अगर आपकी टीम विजेता रहती हैं तो इनाम की राशि आपके खाते में सीधे Transfer की जाती है। आपको बता दें कि Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है। आप यहां खुद की टीम बनाकर लाखों रुपये कमा सकते हैं।
इसमें आपको दोनों टीमों से वो Best Player Choose करने पड़ते हैं जो मैच में सबसे अच्छा Performance करते हैं। अगर आप के चुने गये Players अच्छा Performance करते है तो आप वह Contest जीत जाते है और आपको First Prize की राशि मिलती है।
SLL vs CEC in ECN T10 Cyprus Dream 11
Batsmen – M Khan, Z Sarwar, B Kumara
Dream11 Wicketkeeper – N Pathirana
Allrounders – C Sadun, G Singh, M Alanki, R Poluri
Bowlers – K Raiz, K Singh and R Manwasingha
SLL vs CEC My Dream11 Team
N Pathirana, M Khan, Z Sarwar, B Kumara, C Sadun, G Singh, M Alanki, R Poluri, K Raiz, K Singh and R Manwasingha
SLL vs CEC Probable Playing11
Sri Lankan Lions Limassol CC: A Rathnayake, B Kumara, N Pathirana, D Priyantha, H Susantha, M Akuranage, N Pathirana, S Kumara, K Raiz, K Shanaka and S Gedara
Cyprus Eagles CTL: S Angarekkala, S Mohammad, M Ranimekala, T Alluri, J Singh, M Khan, Z Sarwar, R Poluri, M Alanki, G Singh and C Nalluri
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