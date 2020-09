Dream 11 Today's Predictions: Best Team TKR vs SKN in CPL 2020 today बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream 11 Today's Predictions: Best Team TKR vs SKN in CPL 2020 today: Dream 11 पर क्रिकेट खेलकर लाखों रुपये कमाने का मौका मिल रहा है। -Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। -यहां आप क्रिकेट खेल सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। -Best Team TKR vs SKN in CPL 2020 Dream11

Batsmen: Darren Bravo, Kieron Pollard, Chris Lynn, Evin Lewis, Ben Dunk

Wicketkeeper: Tim Seifert

Allrounders: Sunil Narine, Dwayne Bravo

Bowlers: Sheldon Cottrell, Alzarri Joseph, Fawad Ahmed

Trinbago Knight Riders vs St Kitts and Nevis Patriots My Dream 11 Team

Tim Seifert ( wicketkeeper ), Sunil Narine, Evin Lewis, Chris Lynn, Darren Bravo, Colin Munro, Dwayne Bravo, Kieron Pollard ( captain ), Alzarri Joseph, Sheldon Cottrell, Fawad Ahmed

TKR vs SKN Probable Playing 11

St Kitts and Nevis Patriots: Evin Lewis, Kieran Powell, Joshua Da Silva, Denesh Ramdin ( w ), Ben Dunk, Sohail Tanvir, Rayad Emrit ( c ), Ish Sodhi, Imran Khan, Alzarri Joseph, Jon-Russ Jaggesar

Trinbago Knight Riders: Lendl Simmons, Tion Webster, Colin Munro, Darren Bravo, Tim Seifert ( w ), Kieron Pollard ( c ), Sikandar Raza, Khary Pierre, Fawad Ahmed, Jayden Seales, Akeal Hosein

Trinbago Knight Riders vs St Kitts and Nevis Patriots Head to Head

Matches played: 14

Wins for St Kitts and Nevis Patriots: 3

Wins for Trinbago Knight Riders: 10

Tied: 1