Dream 11 Today's Predictions: Fantasy tips LLG vs NWW in Ireland Inter-Provincial T20 बेस्ट ड्रीम 11 टीम
-Dream 11 Today's Predictions: Fantasy tips LLG vs NWW in Ireland Inter-Provincial T20
-Dream 11 एक ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) प्लेटफॉर्म है, जहां आप खेलने के साथ लाखों रुपये जीत सकते हैं।
-यहां आप खुद की टीम बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है।
-My Dream11 team for LLG vs NWW
नई दिल्ली।
Dream 11 Today's Predictions: Fantasy tips LLG vs NWW in Ireland Inter-Provincial T20: Dream 11 एक ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) प्लेटफॉर्म है, जहां आप खेलने के साथ लाखों रुपये जीत सकते हैं। यहां आप खुद की टीम बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है।
अगर आपकी टीम विजेता रहती हैं तो इनाम की राशि आपके खाते में सीधे Transfer की जाती है। आपको बता दें कि Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है। आप यहां खुद की टीम बनाकर लाखों रुपये कमा सकते हैं।
इसमें आपको दोनों टीमों से वो Best Player Choose करने पड़ते हैं जो मैच में सबसे अच्छा Performance करते हैं। अगर आप के चुने गये Players अच्छा Performance करते है तो आप वह Contest जीत जाते है और आपको First Prize की राशि मिलती है।
My Dream11 team for LLG vs NWW:
Kevin O’Brien ( Captain ), Gerath Delany ( Vice-captain ), William Porterfield, Stuart Thompson, Andrew Balbirne, W Smale, Graham Hume, Boyd Rankin, Peter Chase, Josh Little, A McBrine
Probable XIs for both sides:
Leinster Lightning: Kevin O’Brien, Curtis Campher, Andrew Balbirnie, George Dockrell, Simi Singh, Tyrone Kane, Barry McCarthy, Josh Little, Peter Chase, Matt Ford, Gerath Delany
North West Warrior: William Porterfield, Ross Allen, Nathan McGuire, Stuart Thompson, Will Smale, Graham Kennedy, Boyd Rankin, David Rankin, Andy McBrine, Craig Young, Ryan Hunter
Squads:
Leinster Lightning: George Dockrell (captain), Gareth Delany, Matt Ford, Andrew Balbirnie, Lorcan Tucker, Kevin O’Brien, Curtis Campher, Simi Singh, Tyrone Kane, Barry McCarthy, Josh Little, Peter Chase, Rory Anders
North West Warriors: Andy McBrine (captain), William Porterfield, Ross Allen, Nathan McGuire, Ryan Hunter, Stuart Thompson, Will Smale, Graham Kennedy, Graham Hume, Craig Young, Boyd Rankin, Conor Olphert, David Rankin
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