Dream11 Predictions: MID vs HAM इंग्लैंड काउंटी ट्रॉफी बेस्ट ड्रीम 11 टीम

MID vs HAM Dream11 Team

MID vs HAM England County Bob Willis Trophy My Dream11 Team

MID vs HAM Dream11 Team Wicketkeeper: John Simpson, Tom Alsop

MID vs HAM Dream11 Team Batsmen: Sam Robson (CAPTAIN), Nick Gubbins, Sam Northeast

MID vs HAM Dream11 Team All-rounders: James Harris, Ian Holland, Keith Barker (VICE CAPTAIN)

MID vs HAM Dream11 Team Bowlers: Tim Murtagh, Mason Crane, Ryan Stevenson

MID vs HAM Dream11 Team Probable Playing XIs

Middlesex : Sam Robson, Max Holden, Nick Gubbins, Stephen Eskinazi (C), Martin Andersson, John Simpson (WK), James Harris, Miguel Cummins, Tim Murtagh, Toby Roland-Jones, Nathan Sowter.

Hampshire : Joe Weatherley, Tom Alsop, Sam Northeast (C), Ian Holland, Ryan Stevenson, Lewis McManus (WK), James Fuller, Mason Crane, Harry Came, Keith Barker, Ajeet Dale.