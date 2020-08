Dream11 Predictions Today: BSCR vs RCD ECS T10 लीग बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream 11 Predictions Today: Today- BSCR vs RCD ECS T10 क्रिकेट खेलने के शौकीन अब खेल-खेल में लाखों रुपये कमा भी सकते हैं। -आप Dream 11 Team Today Predictions में भाग लेकर लाखों रुपये कमा सकते हैं। Dream 11 Team बनाकर आप भी क्रिकेट ( Cricket ) खेलने के साथ लाखों रुपये जीत भी सकते हैं। -Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है।

My Dream11 for BSC Vs RCD

Shanawaz Ahmad (captain), Sandeep Kamboj (vice-captain), Mohammad Nizamul, Jafer Luqman, Aniruddh Das, Saddam Gill, Sivaraman Subramaniam, Imran Chaudry, Asad Naqvi, Sadiq Subah, Rahul Grover.

BSC Rehberge– Shanawaz Ahmad, Jafer Luqman, Imran Chaudry, Sajib Liaqat, Nooruddin Mujadaddy, Saddam Gill, Saaed Safi, Mustafa Muhammed, Javed Iqbal, Asad Naqvi, Sadiq Subah.

RC Dresden – Vivek Nandkumar, Sandeep Kamboj, Mohammad Nizamul Islam, Syed Waqas Hussain, Mustafa Khan Yousefzai, Aniruddh Das, Sivaraman Subramaniam, Rahul Grover, Shahrukh Khan, Himanshu Bhardwaj, Kapil Chandnani.

BSC Rehberge Squad: Shahnawaz Ahmad, Jafer Luqman, Musthafa Muhammed, Imran Chaudry, Salman Azhar, Masood Hasanm, Asad Naqvi, Ijad Ahmad, Saeed Safi, Sajid Liaqat, Ali Butt, Nooruddin Mujadaddy, Ganidu Arumadura, Ronson Muliyil, Saddam Gill, Javed Iqbal, Sohel Mia, Imran Bukhari, Yousaf Khan, Sadiq Sabah, Atta Ur Rahman Shinwari

RC Dresden Squad: Himanshu Bhardwaj, Ashwin Prakash, Belal Zadran, Mustafa Khan Yousefzai, Azam Ali Rajput, Nilakantha Sahoo, Ali Haider, Sandeep Kamboj, Waqas Khalil, Mujib Alrahman, Dipankar Mukherjee, Syed Waqar, Sivaraman Subramaniam, Norullah Salarzai, Rahul Grover, Vivek Nandkumar, Waris Taghr, Md Uzzal Hossain, Mohammed Nizamul, Ajeesh Omanakuttan, Almas Tariq, Aniruddh Das, Ganesh Patil, Gulzar Rasool and Kapil Chandnani.