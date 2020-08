Emirates D10 Tournament: SBK vs FPV Prediction, बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream 11 Predictions Today: Dream 11 Team बनाकर आप भी क्रिकेट ( Cricket ) खेल सकते हैं। -इतना ही नहीं, आप खेलने के साथ ही लाखों रुपये जीत भी सकते हैं। -बता दें कि लोगों में Cricket को लेकर जबरदस्त क्रेज रहता है। -अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन है तो अपनी Dream 11 Team Today Predictions बनाकर लाखों रुपये कमा सकते है। -Dream11 Prediction: SBK XI vs FPV - Emirates D10 Tournament -Dream11 Team: Sharjah Bukhatir XI vs Fujairah Pacific 7 अगस्त को खेला जाना है।

Dream 11 Predictions Today: Dream 11 Team बनाकर आप भी क्रिकेट ( Cricket ) खेल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप खेलने के साथ ही लाखों रुपये जीत भी सकते हैं। बता दें कि लोगों में Cricket को लेकर जबरदस्त क्रेज रहता है। अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन है तो अपनी Dream 11 Team Today Predictions बनाकर लाखों रुपये कमा सकते है। सबसे अच्छी बात है कि Dream 11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। Dream 11 में जीते गई रकम आपके खाते में सीधे Transfer की जाती है।

क्या है Dream 11 गेम ( What is Dream 11 )

Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है। आप यहां खुद की टीम बनाकर लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसके लिए आपको यहां एक टीम बनानी पड़ती है। इसमें आपको दोनों टीमों से वो Best Player Choose करने पड़ते हैं जो मैच में सबसे अच्छा Performance करते हैं। अगर आप के चुने गये Players अच्छा Performance करते है तो आप वह Contest जीत जाते है और आपको First Prize की राशि मिलती है।

Dream11 Prediction: SBK XI vs FPV - Emirates D10 Tournament

Dream11 Team: Sharjah Bukhatir XI vs Fujairah Pacific 7 अगस्त को खेला जाना है।

SBK vs FPV— Dream11 हमारी बेस्ट ड्रीम 11

विकेटकीपर - एफ अहमद

बल्लेबाज - बी. हमीद, यू. अली, के. शाह

ऑलराउंडर्स - डब्ल्यू. मुहम्मद, ए. शान-शराफू, आर. मणि, ए. खान

गेंदबाज - एस. रमेश, जी. गोपालकृष्णन, एस. रमेश

SBK vs FPV My Dream11 Team

एफ अहमद, सीपी रिज़वान, बेसिल हमीद (VICE CAPTAIN), इक़रार शाह, मुहम्मद कलीम, ग्रीम क्रेमर, गुलाम फ़रीद, हमद अरशद, आमिर हमज़ा, क्यू अनवर, ए मनन, एस सिंह

SBK vs FPV Probable Playing11

Sharjah Bukhatir XI: फैयाज अहमद, सीपी रिजवान, उमैर अली, अनश टंडन, रंजीत मणि, हफीज रहमान, एस। रमेश, जी। गोपालकृष्णन, एस। रमेश, ताहिर लतीफ

Fujairah Pacific Ventures: डब्ल्यू मुहम्मद, ए शराफु, बी हमीद, ए खान, एम कलीम, एल हजरत, एच ताहिर, आई शाह, एस शर्मा, एस पिया और एच खालिद