ENG vs WI : इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को लगी बारिश की नजर, तीसरे दिन का खेल धुला

मैनचेस्टर : इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England vs West Indies) के बीच ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार का पूरा खेल बारिश की भेंट चढ़ गया। तीसरे दिन का पूरा मैच बारिश में धुल जाने के बाद वेस्टइंडीज (West Indies Cricket Team) ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में नौ विकेट पर 469 रन का मजबूत स्कोर खड़ाकर दूसरे दिन का मैच खत्म होने से करीब एक घंटा पहले अपनी पारी घोषित कर दी थी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज 32 रन तक एक विकेट गंवा दिया था, जबकि इंग्लैंड (England Cricket Team) के पास 437 रनों की अब भी मजबूत बढ़त हासिल थी।

