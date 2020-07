Eng vs WI : Ben Stokes के धमाके से इंग्लैंड ने सीरीज में हासिल की 1-1 की बराबरी, 113 रन से हारा विंडीज

मैनचेस्टर : इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England vs West Indies) के बीच खेले गए तीन टेस्ट की सीरीज का दूसरे मैच में मेजबान टीम ने नाटकीय तरीके से जीत हासिल कर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। चौथे दिन तक नीरस तरीके से ड्रॉ की तरफ बढ़ रहे मैच में इंग्लैंड ने पांचवे दिन बेन हरफनमौला बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के तूफानी अर्धशतक (नाबाद 78) की मदद से तीन विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। इस तरह इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के सामने ढाई सत्र में जीत के लिए 312 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने विंडीज के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और महज 70.1 ओवर में 198 रनों पर ढेर हो गई और वह 113 रनों से दूसरा टेस्ट हार बैठी।

विंडीज बल्लेबाजों ने टेके घुटने

पहली पारी की तरह विंडीज के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में भी घुटने टेक दिए। उनक ओर से शामराह ब्रुक्स (62) ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया। पहली पारी में उन्होंने 68 रनों की पारी खेली थी। उनके अलावा पहले टेस्ट मैच के हीरो जर्मेन ब्लैकवुड (55) ने भी अर्धशतक लगाकर टीम की नैया पार लगाने की कोशिश की। इन दोनों के अलावा कप्तान जेसन होल्डर (35) ही ही कुछ देर तक पिच पर टिके रह सके। अन्य किसी भी विंडीज के बल्लेबाज ने विकेट पर टिकने का साहस नहीं दिखाया। इस वजह से इंग्लैंड की पूरी टीम 198 रन पर ढह गई।

इंग्लैंड की ओर से दूसरे टेस्ट के लिए टीम में लौटे स्टुअर्ट ब्रॉड ने तीन और बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स और डॉमिनिक बेस ने दो-दो विकेट लिए, जबकि एक विकेट सैम कुर्रन के खाते में गया।

वेस्टइंडीज ने मुश्किल से बचाया था फॉलोआन

इससे पहले चौथे दिन इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 287 रन पर ऑलआउट कर 182 रन की अहम बढ़त हासिल कर ली थी। वेस्टइंडीज की तरफ से क्रेग ब्रेथवेट (75), शामराह ब्रुक्स (68) और रोस्टन चेज (51) ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। इन तीनों की शानदार बल्लेबाजी थी कि वेस्टइंडीज किसी तरह फॉलोआन का खतरा टाल पाई थी। इंग्लैंड की ओर से दूसरे टेस्ट में टीम में लौटे स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वोक्स ने 3-3 विकेट लिए, जबकि सैम कुर्रन ने दो विकेट लिए। वहीं बेन स्टोक्स और डॉमिनिक बेस के हाथ एक-एक विकेट लगा।

