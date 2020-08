ENG vs PAK : दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान, Ben Stokes की जगह युवा खिलाड़ी को मिली

लंदन : इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ (England vs Pakistan) गुरुवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में पारिवारिक कारणों से सीरीज से बाहर हुए तेज गेंदबाजी हरफनमौला बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की जगह उभरते तेज गेंदबाज ओली रोबिनसन (Ollie Robinson) शामिल किया है। बता दें कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट मैच काफी रोमांचक उतार चढ़ाव के बाद इंग्लैंड के पक्ष में गया था। इस मैच में हार के मुंह से वापसी करते हुए इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तीन विकेट से मात दी थी। फिलहाल मेजबान टीम 1-0 की बढ़त के साथ दूसरा टेस्ट खेलने उतरेगी।

ओली खेले तो करेंगे डेब्यू

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बुधवार को एक बयान जारी कर इंग्लैंड की टीम का ऐलान किया। टीम की घोषणा करते हुए बताया कि डरहम के स्टार हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स की जगह ससेक्स के तेज गेंदबाज ओली रोबिनसन को पहली बार राष्ट्रीय टेस्ट टीम में जगह दी गई है। अगर रोबिनसन को दूसरे टेस्ट की अंतिम ग्यारह में जगह मिलती है तो यह उनका टेस्ट डेब्यू होगा। बेन स्टोक्स पारिवारिक कारण से बायो सिक्योर बबल (Bio Secure Bubble) के बाहर गए हैं। कीवी मूल के स्टोक्स पारवारिक समस्या सुलझाने के लिए न्यूजीलैंड गए हैं। हालांकि ईसीबी ने इससे अधिक और कोई जानकारी नहीं दी है।

