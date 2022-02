EN-U19 vs IN-U19 Dream11 prediction: यश ढुल की कप्तानी में टीम इंडिया की नजर 5वें खिताब पर, शेख रशीद पर लगा सकते हैं दांव

अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच वेस्टइंडीज के सर विवियन रिचर्डस स्टेडिम में खेला जाएगा। EN-U19 vs IN-U19 मैच के लिए पिच रिपोर्ट से लेकर Dream11 prediction इस आर्टिकल के माध्यम से आप जान सकते हैं।

Published: February 05, 2022 05:09:04 pm

Final U-19 World Cup: टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेलने जा रही है। 4 बार की अंडर-19 चैंपियन टीम इंडिया की निगाहें 5वीं बार विश्व चैंपियन बनने पर होगी। यश ढुल की कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो वो 24 साल बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेला है और वो खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट से लेकर Dream11 prediction तक सब जानकारी आप इस आर्टिकल के माध्यम से जान सकते हैं।

Final U-19 World Cup

भारतीय सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी और हरनूर सिंह ने अब तक कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया है ऐसे में वे फाइनल में ऐसा करना चाहेंगे। कप्तान यश ढुल और उप-कप्तान शेख रशीद दोनों ने कोविड -19 से उबरने के बाद वापसी की और शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय पेस बैटरी भी बेहतरीन लय में नजर आ रही है। इंग्लैंड की बात करें तो उनके पास कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए घातक साबित हो सकते हैं। कप्तान टॉम पर्स्ट बल्ले के साथ शानदार लय में दिखे हैं और पूरे टूर्नामेंट में टीम का शानदा ढंग से नेतृत्व किया है।

Pitch Report: कैरेबिया में चल रहे U19 विश्व कप के लिए पिचें बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी के लिए भी शानदार रही हैं। बल्लेबाजों ने सेट होने के बाद स्वतंत्र रूप से रन बनाए हैं, यहां तक कि गेंदबाज भी शुरुआती विकेट लेने में सफल रहे हैं। हालांकि, इस पिच पर रनचेज करना थोड़ा मुश्किल रहा है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी।

Head to Head: मैच- 49, इंग्लैंड- 11, भारत- 37

Dream11 Team for EN-U19 vs IN-U19: ए हॉर्टन (विकेटकीपर), वाई ढुल (सी), जी थॉमस, हरनूर सिंह, शेख रशीद (वीसी), टॉम प्रेस्ट, जैकब बेथेल, आर हैंगरगेकर, विक्की ओस्तवाल, रवि कुमार, जोशुआ

बॉयडेन

Probable Playing XI for England Under 19: जैकब बेथेल, जॉर्ज थॉमस, जेम्स रेव, टॉम पर्स्ट (कप्तान), जॉर्ज बेल, विलियम लक्सटन, एलेक्स हॉर्टन (विकेटकीपर), रेहान अहमद, थॉमस एस्पिनवाल,

जेम्स सेल्स, जोशुआ बॉयडेन।

Probable Playing XI for India Under 19: हरनूर सिंह, अंगकृष रघुवंशी, यश ढुल (सी), शेख रशीद, राज बावा, निशांत सिंधु, दिनेश बाना (विकेटकीपर), कौशल तांबे, विक्की ओस्तवाल, राजवर्धन

हैंगरगेकर, रवि कुमार

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें