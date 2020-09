T-20 क्रिकेट में Jos Buttler को इस नंबर पर बैटिंग सबसे ज्यादा पसंद

साउथैम्पटन। क्रिकेट ( Top cricket news ) के हर फॉर्मैट में हर खिलाड़ी को खेलने के लिए अलग-अलग ऑर्डर पसंद होते हैं। इसी सिलसिले में T-20 क्रिकेट को लेकर इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर और बल्लेबाज जोस बटलर ( Jos Buttler ) ने खुलासा किया है कि उन्हें ओपनिंग करना बहुत पसंद है और यही उनका पसंदीदा क्रम है। बटलर ने रविवार को एजेस बाउल ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T-20 मैच में केवल 54 गेंदों पर 77 रनों की नाबाद पारी खेली और इसमें आठ चौके और दो छक्के ठोके।

बटलर की इस शानदार पारी के चलते इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से मिले 158 रनों के लक्ष्य को चार विकेट के नुकसान पर सात गेंदें बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने तीन मैचों की T-20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। बटलर ने सीरीज के पहले T-20 मैच में भी 44 रन बनाए थे और इंग्लैंड ने यह मैच दो रन से जीता था। T-20 सीरीज के बाद इंग्लैंड-आस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी।

स्काई स्पोटर्स के मुताबिक बटलर ने कहा, "T-20 क्रिकेट में बैटिंग के लिए शायद मेरी पसंदीदा जगह ओपनर की है। T-20 में मुझे टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा सफलता मिली है। हालांकि यह स्वाभाविक भी है कि यदि आप T-20 में टॉप थ्री में बैटिंग करते हैं, तो यह हर खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छी जगह है।"

उन्होंने आगे कहा, "शायद मुझे आठ-नौ खिलाड़ी मिल गए हैं, जो टॉप थ्री में बैटिंग करने के लिए हाथ मिलाएंगे। मैं इसके लिए बहुत खुश हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं टीम की जरूरत के हिसाब से किसी भी ऑर्डर पर बैटिंग करने में बहुत खुश हूं।"

