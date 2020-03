धोनी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिए सिर्फ 1 लाख रुपए, फैंस ने ट्विटर पर सुना दी खरी-खोटी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में क्या फिल्मी सितारे और क्या क्रिकेटर हर कोई बढ़-चढ़कर मदद का ऐलान कर रहा है। ऐसे में हर किसी को इंतजार था कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आखिर कब और कितनी आर्थिक मदद का ऐलान करेंगे। धोनी ने मदद का ऐलान किया भी तो सिर्फ 1 लाख रुपए का। धोनी ने पुणे स्थित एक एनजीओ के माध्यम से 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है।

माही से नाराज हुए फैंस

धोनी ने पुणे के दिहाड़ी मजदूरों के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद धोनी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो गए हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर फैंस धोनी से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और नाराजगी की वजह यही है कि धोनी ने मदद के तौर पर सिर्फ 1 लाख रुपए का राशि देने का ऐलान किया है।

MS Dhoni has donated Rs 1 lakh to support 100 families for 14 days in Pune.



His net worth is approximately Rs 800 crores.