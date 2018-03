न मोदी, न राहुल गांधी लोग इस इंडियन क्रिकेटर को देखना चाहते हैं अगला PM

नई दिल्ली। क्रिकेट की दुनिया में श्रीमान भरोसेमंद, संकटमोचक और भारत की दीवार जैसे नामों से जाने-जाने वाले भारतीय पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ अपने स्वाभाव और दरियादिली से आए दिन फैंस का दिल जीत लेते है। ऐसा ही कुछ हालही में द्रविड़ ने किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें देश का अगला प्रधान मंत्री बनाने की बात कह डाली।

इस लिए नहीं लिए 50 लाख

जी हां हल ही में भारतीय अंडर19 टीम ने चौथी बार वर्ल्डकप का ख़िताब अपने नाम किया। राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में भारतीय जूनियर टीम की इस ऐतिहासिक जीत के लिए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को 30-30 लाख, सपोर्ट स्टाफ को 20-20 लाख रुपये और राहुल द्रविड़ को 50 लाख रूपए इनाम के तौर पर दिए थे। सपोर्ट स्टाफ को अपने से काम राशि मिलने पर राहुल द्रविड़ को बुरा लगा और उन्होंने इसका विरोध करते हुए 50 लाख लेने से मन कर दिया। द्रविड़ ने बीसीसीआई से सब को बरारबर पैसे देने की दरखवास्त की। द्रविड़ की बात मानते हुए बीसीसीआई ने द्रविड़ सहित सारे कोचिंग स्‍टाफ को एक बराबर 25 लाख रुपये देने का वादा किया।

फैंस बोले द्रविड़ को पीएम बनाओ

उनकी इस दरियादिली पर मशहूर गायक और संगीतकार विशाल डडलानी ने ट्वीट कर उन्हें देश का अगला प्रधान मंत्री बनाने की बात कही। विशाल के इस ट्वीट के बाद द्रविड़ के फैंस के धड़ाधड़ ट्वीट आना चालू हो गए और सब ने राहुल द्रविड़ को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम बनाने की बात की। लोगो ने कहा देश को द्रविड़ जैसे शख्स की जरुरत है। वैसे आपको बता दें कि इसी महीने के पहले हफ्ते में पीएम मोदी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल द्रविड़ की काफी तारीफ की थी. पीएम मोदी ने द्रविड़ की तारीफ करते हुए कहा, था कि द्रविड़ सभी को ईमानदारी से काम करने और दूसरों के लिए जीने की सीख देते हैं।

Can we please just elect Dravid to the post of PM?



I know it sounds silly, but this is the kind of person India needs. Someone who cares for others. Everything else can be learnt, but decency & kindness come from within.

https://t.co/UjshjFTJFR