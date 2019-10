बतौर कप्तान 40 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने विराट कोहली

पुणे। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली शतकों के शिखर पर चढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रवार को पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ दिया। विराट के टेस्ट करियर का ये 26वां शतक है। खबर लिखे जाने तक विराट कोहली अपने 150 रन पूरे कर जडेजा के साथ क्रीज पर टिके हुए हैं।

40 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने विराट

पुणे के मैदान पर विराट कोहली ने शतक पूरा कर एक और मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं दुनियाभर में की खिलाड़ियों की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। विराट ने बतौर कप्तान 40 इंटरनेशनल सेंचुरी पूरी कर ली हैं, जिसमें विराट ने 19 टेस्ट और 21 वनडे सेंचुरी लगाई हैं।

बतौर कप्तान पॉन्टिंग के नाम हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी

कोहली से पहले इस लिस्ट में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग हैं, जिन्होंने बतौर कप्तान 41 शतक लगाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रैम स्मिथ ने 33 और ऑस्ट्रेलिया के ही एक और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने 20 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क इस लिस्ट में पांचवे स्थान पर हैं, जिन्होंने 19 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई हैं।

💯



A fine century by #TeamIndia Skipper @imVkohli. This is his 26th ton in Tests 👏👏 pic.twitter.com/1HTkBDhrOB