ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान Barry Jarman का निधन, रेफरी की भूमिका भी बखूबी निभाई

एडिलेड : ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम (Australia cricket Team) के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज बैरी जरमन (Barry Jarman) का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। जर्मन ने करीब छह दशक पहले 1959 में 23 साल की उम्र में भारत के खिलाफ ही अपना अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया था। कानपुर से अपना टेस्ट करियर शुरू करने वाले बैरी शानदार विकेटकीपर थे। 1959 से लेकर 1969 के बीच वह ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 19 टेस्ट मैच खेले और अपने देश के लिए कप्तानी भी की। 1968 के एशेज दौरे पर नियमित कप्तान बिल लॉरी (Bill Lawry) के चोटिल होने पर एक मैच के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन इस सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा जमाया था।

ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी संभालने वाले पांच विकेटकीपरों में से एक हैं जरमन

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बैरी जरमन अपने देश के 33वें कप्तान थे। वह देश के चुनिंदा उन पांच विकेटकीपरों में शामिल हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कप्तनी संभाली हैप् क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने एक बयान जारी कर उनके निधन पर शोक जताया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिखा है कि हम बैरी जरमन के निधन से काफी दुखी हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम के 33वें कप्तान थे। वह 84 साल के थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की उनकी पत्नी गायनर और बच्चे क्रिस्टन, गेविन, जेसन और एरिन के साथ साहनुभूति है।

From the 191 first-class matches that he played, Jarman had 560 dismissals to his name - a tally only Wally Grout and Bert Oldfield bettered at the time - before serving cricket in various roles, including ICC match referee. pic.twitter.com/npsOQbqwuE