हैदराबाद एनकाउंटर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने उठाए सवाल, ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली। हैदराबाद में गैंगरेप और हत्या के चार आरोपियों के एनकाउंटर पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने सवाल उठा दिए हैं। शनिवार को संजय मांजरेकर ने हैदराबाद एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़ा किया। दरअसल, उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'ये पब्लिक है, ये सब जानती है'।

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे चार आरोपी

संजय मांजरेकर ने आगे लिखा है कि पब्लिक इतनी नासमझ नहीं है कि कुछ ना समझे। मांजरेकर के इस ट्वीट के बाद यही माना जा रहा है कि उन्होंने हैदराबाद एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़ा किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हैदराबाद पुलिस ने दिशा गैंगरेप के चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया था।

बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने भी खड़े किए सवाल

क्रिकेट के अलावा बैडमिंट खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने भी एनकाउंटर के बाद ट्वीट कर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने लिखा था "इस एनकाउंटर से क्या भविष्य में होने वाले रेप बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल क्या हर एक बलात्कारी के साथ इसी तरह का बर्ताव होगा यह जानते हुए कि उसका रुतबा समाज में कैसा है। "

Will this stop the future rapists??

And an important question

Will every rapist be treated the same way...irrespective of their social standing?!