द्रविड़ को हितों के टकराव पर नोटिस, बिफरे गांगुली-हरभजन, भगवान ही क्रिकेट को बचा सकता है

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian cricket team ) के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली और टर्बनेटर नाम से मशहूर टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने हितों के टकराव मुद्दे पर राहुल द्रविड़ को नोटिस भेजने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) की आलोचना की है। बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन ने इस मुद्दे पर राहुल द्रविड़ से सफाई मांगी है। राहुल द्रविड़ बेंगलूरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी ( NCA ) के ऑपरेशन्स हेड हैं। पूर्व न्यायमूर्ति डीके जैन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की ओर से की गई शिकायत के बाद यह कदम उठाया है।

गांगुली ने कहा, यह नया फैशन है

इस मुद्दे पर सौरभ गांगुली ने ट्वीट कर कहा कि हितों का टकराव भारतीय क्रिकेट में नया फैशन है। खबरों में बने रहने का यह सबसे अच्छा तरीका है। भगवान भारतीय क्रिकेट की मदद करे। राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर से हितों के टकराव मामले में नोटिस मिला है।

Really ?? Don’t know where it’s heading to.. u can’t get better person thn him for indian cricket. Sending notice to these legends is like insulting them.. cricket need their services for betterment.. yes god save indian cricket 🙏 https://t.co/lioRClBl4l