MS Dhoni जैसा कोई नहीं, संन्यास पर Tendulkar, Sehwag और Ganguly की आई प्रतिक्रिया

नई दिल्ली : आईसीसी (ICC) के तीनों खिताब टी-20 विश्व कप (T20 World Cup), एकदिवसीय विश्व कप (ODI World Cup) और चैम्पियंस ट्रॉफी (Champions Trophy)जीतने वाले टीम इंडिया (Team India) के इकलौते कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी (Captain cool Mahendra Singh Dhoni) ने शनिवार को अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि धोनी के भविष्य को लेकर अटकलें एक साल से लग रही थी, लेकिन उन्होंने शनिवार से पहले कभी यह संकेत भी नहीं दिया था कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहे हैं।

महानतम कप्तान में से एक

गैर पारंपरिक शैली के खिलाड़ी और कप्तान धोनी के संन्यास लेने से एक युग का अंत हो गया। ऐसा न सिर्फ क्रिकेट समीक्षक मानते हैं, बल्कि प्रशंसकों का भी यही मानना है। अपनी कप्तानी में मैच को अंतिम तक ले जाने और अचानक बाउंड्री मारकर खेल को खत्म कर देने की कला के जरिये धोनी ने खुद को महानतम क्रिकेटरों की जमात में शुमार कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने करियर को भी इसी अंदाज में समाप्त किया है। उनके संन्यास पर क्रिकेट के कई दिग्गजों के प्रतिक्रया आ चुके हैं। आइए उनमें से देखते हैं- सर्वकालिक महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरव गांगुली (BCCI President Sourav Ganguly) की प्रतिक्रिया।

It is the end of an era. What a player he (MS Dhoni) has been for the country & world cricket. His leadership qualities have been something, which will be hard to match, especially in the shorter format of the game: BCCI President Sourav Ganguly (File pic) pic.twitter.com/U2o9NhlcYa — ANI (@ANI) August 15, 2020

गांगुली बोले, एक युग का अंत

महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि धोनी के जाने के साथ ही एक युग का अंत हो गया है। वह भारतीय क्रिकेट और विश्व क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए हैं। उनकी कप्तानी की खासियत ऐसी है, जिसे मैच करना काफी मुश्किल होगा, खासकर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में।

To have a player like him,Mission Impossible. Na Koi Hai,Na Koi Tha, Na Koi Hoga MS ke jaisa. Players will come & go but there won’t be a calmer man like him. Dhoni with his connect with people having aspirations was like a family member to many cricket lovers. Om Finishaya Namah pic.twitter.com/glemkBUwWT — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 15, 2020

सहवाग ने लिखा- धोनी जैसा कोई नहीं

वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्वीट में लिखा कि एमएस के जैसा न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। खिलाड़ी आते-जाते रहते हैं, लेकिन धोनी के जैसा शांत खिलाड़ी कोई भी नहीं होगा। धोनी क्रिकेट लवर्स के साथ ऐसे जुड़ते हैं, जैसे वह उनके परिवार के सदस्य हों। ओम फिनिशाय नम: ।

Your contribution to Indian cricket has been immense, @msdhoni. Winning the 2011 World Cup together has been the best moment of my life. Wishing you and your family all the very best for your 2nd innings. pic.twitter.com/5lRYyPFXcp — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2020

आपके साथ विश्व कप जीतना खास पल : सचिन

सचिन तेंदुलकर ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर ट्वीट कर कहा कि तुम्हारा भारतीय क्रिकेट में योगदान अभूतपूर्व है। इसके आगे उन्होंने कहा कि 2011 में विश्व कप जीतना उनकी जिंदगी का सबसे खास पल है। इसके साथ ही धोनी को आगे की जिंदगी के लिए बधाई देते हुए सचिन ने कहा कि आपको और आपके परिवार को दूसरी पारी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।