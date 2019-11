क्रिकेटर से नेता बने गंभीर भूल गए मुंबई हमले की 11वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी

नई दिल्ली। 11 साल पहले हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को इतना गहर घाव दिया था कि उसके जख्म 11 साल के बाद भी भरे नहीं हैं। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल पर बहुत बड़ा हमला किया था, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। बीते कल यानि कि मंगलवार को इस आतंकी हमले की 11वीं बरसी थी। कल हर क्षेत्र की हस्तियों ने शहीदों को भावपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की।

शहादत को सलाम करना भूल गए गंभीर!

फिल्म, राजनीति और खेल क्षेत्र की बड़ी-बड़ी हस्तियों ने पाकिस्तान की कायराना हरकत की कड़ी निंदा करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन ऐसे में कुछ हस्तियां ऐसी भी थीं जो वैसे तो राष्ट्रवाद का राग अलापती हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर हुए सबसे बड़े हमले में मारे गए बेकसूर लोगों के प्रति दो शब्द मुंह से नहीं निकले। ऐसी ही एक हस्ती का नाम हम बता रहे हैं, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर हैं और कुछ समय पहले ही सांसद बने हैं। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की, जिन्होंने मुंबई हमले की 11वीं बरसी पर दो लाइनें शहीदों और बेकसूर लोगों के प्रति कहना जरूरी नहीं समझा, वो भी तब जब गंभीर अक्सर राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मुंबई हमले की बरसी पर गंभीर की ट्विटर टाइमलाइन पर कोई ट्वीट नजर नहीं आया।

क्रिकेट जगत के कई अन्य बड़े नामों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

- पुलवामा आतंकी हमले के समय जमकर पाकिस्तान को लताड़ने वाले गौतम गंभीर उसी पाकिस्तान से आए आतंकियों की इस कायराना हरकत की निंदा करना भूल गए। हो सकता है अब गौतम गंभीर क्रिकेटर से नेता बन गए हैं, इस वजह से वो शहीदों को श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, लेकिन उनके ही सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में मुंबई हमले को याद करते हुए भावुक हो गए थे। इतना ही नहीं क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने मुंबई हमले की बरसी पर शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

- शहीदों को याद करने वाले खिलाड़ियों में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, कुलदीप यादव, चेतेश्वर पुजारा और पहलवान योगेश्वर दत्त जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शामिल है

Remembering the bravehearts and the innocent civilians who lost their lives during the 26/11 attacks. Gone but never forgotten. 🙏🇮🇳 — Virat Kohli (@imVkohli) November 26, 2019

It’s been 11 years, but we shall not forget the sacrifices of our brave police & armed forces. They took the fall to ensure the nation and humanity stands tall. My heart goes out to the families of all affected victims. #MumbaiTerrorAttack — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 26, 2019

Remembering our brave soldiers who sacrificed their lives for our safety. Saluting the heroes of our nation on this day. #MumbaiAttacks pic.twitter.com/NkSG9HY0Ec — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 26, 2019

Prayers go out for all the innocent lives lost on this tragic day in 2008.🙏🏻🙏🏻



We will never forget and may the souls of all innocent victims who lost their lives rest in peace.🙏🏻 — Kuldeep yadav (@imkuldeep18) November 26, 2019

A silent prayer for those who lost their lives untimely on 26/11 #MumbaiTerrorAttack and the brave heroes who sacrificed their life to protect us. 🙏 — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) November 26, 2019

पुलवामा हमले के दौरान गंभीर ने कही थी युद्ध के ऐलान की बात

आपको बता दें कि गौतम गंभीर अपने क्रिकेट करियर के दौरान से ही हमेशा अपनी राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते रहे हैं। गंभीर ने अक्सर जम्मू-कश्मीर में सेना पर होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की है। पुलवामा आतंकी हमले के दौरान भी गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने का ऐलान कर दिया था। गंभीर ने उस वक्त कहा था कि अब पाकिस्तान से किसी टेबल पर बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब जंग के मैदान में बात होनी चाहिए।

Yes, let’s talk with the separatists. Yes, let’s talk with Pakistan. But this time conversation can’t be on the table, it has to be in a battle ground. Enough is enough. 18 CRPF personnel killed in IED blast on Srinagar-Jammu highway https://t.co/aa0t0idiHY via @economictimes — gautam gambhir (@GautamGambhir) February 14, 2019

Volunteers of GGF and fans of @GautamGambhir organised & paid tributes to the CRPF martyrs. Complete Lights shut in the market,children, senior citizens, youth and market association joined in big numbers. Jai Hind #StandWithForces pic.twitter.com/p6gP8UPVZG — Gaurav Arora (@gauravbir786) February 15, 2019