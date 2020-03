गौतम गंभीर ने 1 करोड़ रुपए दिए केंद्र सरकार को, 50 लाख पहले ही दे चुके थे केजरीवाल को

नई दिल्ली। देश कोरोना वायरस के खिलाफ एक मुश्किल जंग लड़ रहा है। इस कठिन वक्त में हर हिंदुस्तानी एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस मुश्किल वक्त में पिछले कई दिनों के अंदर भारत में कई दानवीर ऐसे सामने आए हैं, जिन्होंने दिल खोलकर पैसा देश की जनता के लिए दान में दिया है। इस क्रम में अब टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और भाजपा सांसद गौतम भी शामिल हो गए हैं। गौतम गंभीर ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।

सांसद निधि से दिल्ली सरकार को 50 लाख रुपए देंगे गंभीर, कहा- हथियार के बिना जंग नहीं जीती जाती

It is time that all resources of the country be directed towards fighting COVID-19. Have released INR 1 Crore from my MP LAD fund towards relief efforts. Have also donated one month's salary towards the Central Relief Fund.



