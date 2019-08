अरुण जेटली के निधन पर गौतम गंभीर ने बोले- 'मैंने पिता खो दिया'

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ( Arun Jaitley ) ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स ( AIIMS ) अस्पताल में अंतिम सांस ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जेटली के दुनिया से चले जाने से राजनेताओं के साथ खेल जगत की बड़ी-बड़ी हस्तियां अपना दुख जता रही हैं। टीम इंडिया ( Team India ) के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ( Gautam gambhir ) ने जेटली के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि मैंने अपने पिता को खो दिया।

अरुण जेटली के निधन से शोकाकुल शिखर धवन ने दी श्रद्धांजलि

जेटली के कार्यकाल के दौरान कई बड़े खिलाड़ियों ने डेब्यू किया

बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली 1999 से लेकर 2013 तक दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल के दौरान वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा, इशांत शर्मा, अमित मिश्रा और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भारत के लिए डेब्यू किया। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का शुरू से ही अरूण जेटली से जुड़ाव था। उनकी मत्यु के बाद गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया।

A father teaches u to speak but a father figure teaches u to talk. A father teaches u to walk but a father figure teaches u to march on. A father gives u a name but a father figure gives u an identity. A part of me is gone with my Father Figure Shri Arun Jaitley Ji. RIP Sir.