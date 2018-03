इस ऑस्ट्रेलिआई दिग्गज ने अफगानिस्तानी स्पिनर राशिद खान के लिए किया कुछ ऐसा, जान कर आप दंग रह जाएंगे

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने कुछ ऐसा किया है जिसे सुन कर आपके दिल में उनके लिए इज़्ज़त और बढ़ जाएगी। गिलक्रिस्ट ने अफगानिस्तानी स्पिनर राशिद खान को बिगबैश लीग में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें एक अनोखे अंदाज़ में ट्रिब्यूट दिया। गिलक्रिस्ट रशीद के इस शानदार प्रदर्शन के बाद उनके बहुत बड़े फैन बन गए है।

बिगबैश में किया धमाल

दरअसल राशिद ने ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में पदार्पण किया और पहले ही मैच में उन्होंने एडिलेट स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। राशिद ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिया। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उनकी इस परफॉरमेंस के प्रभावित हो कर इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने राशिद की फोटो अपने ट्विटर प्रोफाइल की DP बना ली। होने इसके बाद ट्वीट करते हुए रशीद की फोटो ने नीचे लिखा #Newprofilepic ये राशिद खान के जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट में से एक है। इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए रशीद ने लिखा थैंक्यू सो मछ गिली ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।

Thank you soo much @gilly381 it means to me a lot 😍😍😍