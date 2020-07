Happy Birthday Chahal : क्रिकेट नहीं खेलते तब भी करते देश का नाम रोशन, Yuvraj ने दी अनोखे अंदाज में बधाई

नई दिल्ली : टीम इंडिया के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) गुरुवार 23 जुलाई को अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। हरियाणा में जन्में चहल अपनी चुहल के लिए भी जाने जाते हैं। मैच के बाद उनका खिलाड़ियों से अनोखे अंदाज में साक्षात्कार लेना हर क्रिकेटप्रेमियों को भाता है। इसी कारण उनका 'चहल टीवी' (Chahal Tv) प्रशंसकों में काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। मजेदार वीडियो और अपनी टिप्पणियों के जरिये वह साथी क्रिकेटरों और प्रशंसकों का मनोरंजन करते हैं।

युवी ने यूजी को यूं दी बधाई

चहल के जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों और दोस्तों ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। बधाई देने वालों में टीम इंडिया (Team India) के पूर्व स्टार हरफनमौला युवराज सिंह (Yuvraj Singh) भी शामिल थे। इस मौके पर बेहद अलग अंदाज में चहल को सालगिरह की बधाई दी। इसके साथ ही चहल को जन्मदिन पर भी छोड़ने से बाज नहीं आए और ट्रोल कर डाला। युवराज ने बधाई वाले ट्वीट में लिखा, 'यूजी चहल या मैं फिर तुम्हें मिस्टर चूहा कहूं। वजन बढ़ाने के लिए अलग से खास बधाई। अपने मजाकिया वीडियो और कमेंट से हमारा मनोरंजन करते रहें। दुआ करता हूं कि तुम्हारा साल अच्छा रहे, जन्मदिन की बधाई!' युवराज का यह ट्वीट काफी पसंद किया जा रहा है और देखते ही देखते वायरल हो गया है।

Yuzi Chahal or should I call you Mr. Chuha 🐁 😂 special wishes for you to gain some weight 💪🏻 keep entertaining with your funny videos & comments! Wishing you a successful year ahead, Happy Birthday 🎂 @yuzi_chahal #HappyBirthdayChahal pic.twitter.com/tK6lpjq0jf