ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न में डूबा इंग्लैंड, मैदान से लेकर सड़कों तक दिखे हैप्पी मोमेंट

लंदन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रोमांचक जीत दर्ज की। इंग्लैंड की टीम पहली बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर पाई है। इस खास जीत का जश्न इंग्लैंड में कई घंटों तक चलता रहा। मैदान से लेकर सड़कों तक लोगों ने जीत का जश्न मनाया।

खिलाड़ियों ने मैदान पर उड़ाई शैंपेन

क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड ने जैसे ही वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया तो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर ही शैंपेन की बोतलें खुलना शुरू हो गईं। मैदान पर कई ऐसे हैप्पी मोमेंट देखने को मिले। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाजी जोस बटलर ने इस ऐतिहासिक लम्हें को लेकर कहा कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत गए हैं, हमारे उपर लोगों की उम्मीदों का भी दबाव था। मैदान पर शैंपेन में भीगे हुए बटलर ने कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर सकता, हमें बहुत खुशी है। बटलर ने कहा कि विश्व चैंपियन का खिताब जीतने के बाद हम बहुत ही राहत महसूस कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल को जीने के लिए खिलाड़ियों की पत्नियां भी स्टेडियम में मौजूद थीं।

मैदान के बाहर फैंस का भी जोरदार जश्न

ऐतिहासिक जीत का जश्न जिस तरह मैदान पर मनाया गया, उससे कहीं बेहतरीन जश्न मैदान के बाहर ट्रैफलगर स्कवायर में मनाया गया। दरअसल, ट्रैफलगर स्कवायर में फैन पार्क का आयोजन किया गया। एक बड़ी सी स्क्रीन पर हजारों की संख्या में लोग मैच को देख रहे थे और जैसे ही आखिरी गेंद पर मार्टिन गुप्टिल रन आउट हुए तो फैन पार्क में तो लोग खुशी से पागल हो गए। सब एक-दूसरे को गले लगाने लगे और शैंपेन की बोतलें यहां भी खोली गईं।

🎉 Those assembled at Trafalgar Square in the #CWC19Final fan zone had the time of their lives on Sunday!



Watch how they celebrated the winning moment 👇#CWC19 | #WeAreEngland pic.twitter.com/AcQRiOgfMZ