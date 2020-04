रविवार को पटाखे जलानेवालों पर फूटा हरभजन सिंह का गुस्सा, जयपुर में एक घर में लगी आग

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ऐसे लोगों पर भड़क उठे हैं, जिन्होंने रविवार को पीएम मोदी की अपील पर दीए जलाने के साथ-साथ पटाखे भी जलाए थे। दरअसल, रविवार को ऐसी ही हरकत की वजह से जयपुर के एक घर में आग लग गई। इस घटना के वीडियो को भज्जी ने ट्विटर पर शेयर किया है। भज्जी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ऐसे लोगों के प्रति नाराजगी जाहिर की है।

ऐसी मूर्खता का इलाज कहां से ढूंढेंगे- भज्जी

हरभजन सिंह ने कहा है, " हम लोग बेशक कोरोना का इलाज ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसी मूर्खता का इलाज कहां से ढूंढेंगे।" भज्जी के इस ट्वीटर पर फैंस भी नाराजगी जता रहे हैं। लोगों ने भी इस हरकत को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। जयपुर में घटी इस घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

गंभीर, अश्विन और पठान ने भी जाहिर की नाराजगी

आपको बता दें कि ऐसे लोगों के प्रति सिर्फ हरभजन सिंह ने ही नहीं बल्कि गौतम गंभीर, आर अश्विन और इरफान पठान ने भी नाराजगी जाहिर की है। गौतम गंभीर ने कहा है कि 'हम जंग के बीच हैं, ये पटाखे जलाने का वक्त नहीं है।' वहीं पठान ने ट्वीट कर लिखा, ' सबकुछ सही था जब तक पटाखे नहीं जलाए गए।' अश्विन ने कहा, ' मुझे इस बात से हैरानी है कि इन लोगों ने पटाखे कहां से खरीदे और कब खरीदे ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है।'

Massive fire in a building in my neighborhood from bursting crackers for #9baje9mintues. Fire brigade just drove in. Hope everyone's safe. pic.twitter.com/NcyDxYdeFW