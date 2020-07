Hardik Pandya के पिता बनने पर BCCI ने दी बधाई, 31 दिसंबर को नताशा के साथ की थी सगाई

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के हरफनमौला हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और सर्बियाई मूल की मॉडल तथा बॉलीवुड अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) के घर खुशियों ने दस्तक दी है। ये दोनों एक प्यारे से बच्चे के पिता बने हैं। हार्दिक ने इस मौके पर अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर किया है और ट्विटर तथा इंस्टाग्राम पर अपने बेटे की पहली तस्वीर प्रशंसकों के साथ शेयर की है। नताशा ने आज ही 30 जुलाई दिन गुरुवार को हार्दिक के बच्चे को जन्म दिया है।

We are blessed with our baby boy ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/DN6s7aaZVE

बीसीसीआई ने दी बधाई

हार्दिक पांड्या को पिता बनने की बधाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हार्दिक पांड्या के ट्वीट को री-ट्वीट कर पांड्या दंपती को बधाई देते हुए लिखा- दंपती को बहुत-बहुत बधाई और पांड्या जूनियर का गर्मजोशी के साथ स्वागत। बता दें कि इससे कुछ ही पहले हार्दिक पांड्या ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि वह एक बच्चे के पिता बने हैं। बता दें कि 31 दिसंबर 2019 को सगाई करने वाले इस दंपती ने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर नताशा के गर्भवती होने की खबर दी थी।

James Anderson ने साथी तेज गेंदबाज Stuart Broad की तारीफ की, बोले उन्हें भी छोड़ सकते हैं पीछे

Congratulations to the couple and a warm welcome to Pandya Jr. 👨‍👨‍👦 https://t.co/Dmbqm7OQAp