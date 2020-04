सनराइजर्स हैदराबाद के कोच मूडी की नजर में रोहित और वार्नर हैं सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दुनिया के कुछ चुनिंदा विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं, खासकर सीमित ओवरों के क्रिकेट में वह लाजवाब हैं। इस बात की गवाही उनका रिकॉर्ड भी देता है। उनकी बल्लेबाजी क्षमता के कायल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व हरफनमौला टॉम मूडी (Tom Moody) भी हैं। उनकी नजर में सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोहित वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ ओपनर हैं। टॉम मूडी कोरोना वायरस के के कारण लॉकडाउन में ट्विटर पर प्रशंसकों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

मूडी सनराइजर्स के हैं कोच

टॉम मूडी इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंजाइजी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के कोच हैं। उन्होंने अपने एक प्रशंसक के सवाल के जवाब में यह बात कही। एक पाकिस्तानी पत्रकार मजहर अरशद ने जब उनसे यह पूछा कि टी-20 क्रिकेट में उनकी नजर में इस वक्त दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज कौन हैं। इस पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने कहा कि यह चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वार्नर और भारत के दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा को देखना पसंद करेंगे।

Tough call, but I would be more than happy with @davidwarner31 and @ImRo45