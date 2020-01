हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के साथ किया अभ्यास, होगी वापसी!

मुंबई : चोट के कारण टीम इंडिया के स्टार आलराउंउर हार्दिक पांड्या के बाहर रहने से टीम इंडिया के संयोजन पर असर पड़ रहा है। इस बीच उनकी वापसी भी टलती जा रही है। लंदन में पीठ की सर्जरी कराने के बाद से ही वह टीम इंडिया से बाहर हैं। चर्चा थी कि उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। लेकिन जब टी-20 टीम की घोषणा हुई तो उसमें उनका नाम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही एकदिवसीय टीम में उनका नाम नहीं है, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वह टीम इंडिया के साथ अभ्यास करते नजर आए।

पांड्या ने ट्वीट की तस्वीरें

इसकी जानकारी खुद हार्दिक पांड्या ने ट्वीट कर दी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर टीम इंडिया के साथ अभ्यास करते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। इसमें वह गेंदबाजी कोच भरत अरुण के साथ नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी कोच के अलावा वह टीम के अन्य खिलाड़ी युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर आदि भी साथ ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं।

कोहली को अपनी फिरकी पर हर बार नचाने में हो जाते हैं कामयाब, एक साल में चार बार पैवेलियन भेजा

Back training with the team ✌ Missed this amazing feeling 🇮🇳 pic.twitter.com/S9m9f8p6nT