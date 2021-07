हैरिस सोहेल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैरिस सोहेल (haris sohail) चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से सीरीज खेली जानी है।

यह खबर भी पढ़ें—ईश्वरन के चयन को लेकर कोहली और चेतन शर्मा आमने-सामने, जानिए क्या हैं पूरा मामला

पाकिस्तान लौटेंगे हैरिस

रिपोर्ट के अनुसार, मध्य क्रम के बल्लेबाज हैरिस को पिछले सप्ताह डर्बी में टीम की ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी थी। उनका एमआरआई स्कैन किया गया जिसमें उनकी चोट गंभीर पाई गई जिसके कारण अब हैरिस को लाहौर स्थित नेशनल हाई परफॉरमेंस सेंटर में चार सप्ताह तक रिहेबिलिटेशन में रहना होगा। हैरिस अब पाकिस्तान लौटेंगे।

'सीरीज नहीं खेल पाने पर निराश हूं'

हैरिस ने कहा, मैं इस वनडे सीरीज के लिए उत्साहित था क्योंकि मुझे टीम की जीत में योगदान देना था और अपनी जगह पक्की करनी थी। लेकिन मैं निराश हो गया हूं क्योंकि मुझे दौरा बीच में ही छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं अब लाहौर जाकर रिहेबिलिटेशन में रहूंगा जिससे 2021-22 सीजन के लिए पूरी तरह स्वस्थ हो सकूं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज से यहां तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा।

यह खबर भी पढ़ें:—खुशखबरी! अभी सीएसके के लिए एक या दो साल और खेलेंगे धोनी

Haris Sohail ruled out of England ODIs



More details ➡️ https://t.co/LDnnfyH9pQ#ENGvPAK