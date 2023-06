ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतकर इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, प्रतिष्ठित अवॉर्ड पर जमाया कब्जा

आईसीसी ने 2023 में मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता की घोषणा कर दी है। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम और बांग्लादेश के नजमुल हसन शांतो को पीछे छोड़ते हुए ये बड़ा अवॉर्ड अपने नाम किया है।

Harry Tector, The Winner ICC Player of the Month for May 2023