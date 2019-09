मोहम्मद शमी के गिरफ्तारी वॉरंट से हसीन जहां बेहद खुश, मीडिया के सामने दिया ये बड़ा बयान

कोलकाता। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वॉरंट पर उनकी पत्नी हसीन जहां की प्रतिक्रिया आई है। हसीन जहां ने इसपर खुशी जाहिर की है। हसीन जहां ने ज्यूडिशियल सिस्टम का धन्यवाद किया है।

हसीन जहां ने कहा है, ''मैं न्यायिक व्यवस्था की शुक्रगुजार हूं, मैं पिछले कई सालों से न्याय के लिए लड़ाई कर रही थी, शमी को ये लगता है कि वो एक पावरफुल क्रिकेटर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।

हसीन जहां ने आगे कहा है, "अगर मैं पश्चिम बंगाल से नहीं होती, ममता बनर्जी हमारी सीएम नहीं होतीं तो मैं यहां सुरक्षित रूप से नहीं रह पाती। अमरोहा (उत्तर प्रदेश) पुलिस ने मुझे और मेरी बेटी को खूब परेशान करने की कोशिश की थी, भगवान की कृपा थी कि वो सफल नहीं हुए।"

आपको बता दें कि मोहम्मद शमी इस समय वेस्टइंडीज में हैं, जहां सोमवार को ही उनका दौरा खत्म हुआ है। दरअसल, कोलकाता की अलीपुर अदालत ने शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मोहम्मद शमी के खिलाफ 2018 में उनकी पत्नी हसीन जहां ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। इसी के संदर्भ में शमी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। हालांकि, शमी को सरेंडर करने और जमानत के लिए अप्लाइ करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया है।

Hasin Jahan,Cricketer Mohd Shami's wife: Had I not been from West Bengal, had Mamata Banerjee not been our CM, I wouldn't have been able to live safely here. Amroha (Uttar Pradesh) police was trying to harass me and my daughter, it was God's grace that they didn't succeed. https://t.co/emHwgDqY96