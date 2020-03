हॉग बोले, ऋषभ पंत में जरूरत से ज्यादा ही प्रतिभा, उन्हें दिमागी कोच की जरूरत

नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी स्पिनर ब्रैड हॉग (Brad Hogg) का मानना है कि भारत के युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) में अपार प्रतिभा है, लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए एक दिमागी कोच की जरूरत है। बता दें कि कुछ समय पहले तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपनी स्थायी जगह बना चुके ऋषभ पंत लंबे समय से अपनी जगह खो चुके हैं। इस कारण टेस्ट में वृद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) के साथ अपनी जगह बांटनी पड़ रही है तो वहीं सीमित ओवर के क्रिकेट में लोकेश राहुल (Lokesh Rahul) के हाथों वह अपनी जगह गंवा चुके हैं।

ट्विटर पर हॉग ने कही ये बात

ब्रैड हॉग से उनके ट्विटर हैंडल पर बुधवार को एक प्रशंसक ने जब उनसे पूछा कि आप बताएं ऋषभ पंत कैसे सर्वश्रेष्ठ कीपर बन सकते हैं, तब उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पंत जब क्रीज पर आते हैं, तब वह टीवी चालू कर देते हैं। वह इंटरटेनर हैं। हॉग ने कहा कि पंत के साथ समस्या यही है कि वह अधिक ही प्रतिभा के धनी हैं। इस कारण वह समझ नहीं पाते कि क्या करें। उनके साथ और कोई समस्या नहीं, बल्कि समस्या दिमाग में है। वह एक मानसिक कोच की मदद से इससे पार पा सकते हैं। उन्होंने इसके आगे कहा कि इसमें कोई बुराई भी नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं।

सैल्यूट : कोरोना के खौफ के बावजूद घर में नहीं है यह क्रिकेटर, लोगों के बीच जाकर मदद कर रहा है

Definitely, I turn on my television when @RishabhPant17 comes to the crease, the entertainer. His issue is he has got to much talent to know what to do with. He could do with a mind coach, a lot of great sportsmen use them. It is all in the mind for him. #Hoggytime https://t.co/XmM6jCcGC3