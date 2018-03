नई दिल्ली। केप टाउन में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच में कंगारुओं के बॉल टेंपरिंग को कप्तान स्टीवन स्मिथ ने कबूलते हुए इसको टीम नेतृत्व का निर्णय बताया है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैच में पिछड़ी हुई ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज कैमरून बैंक्रॉट ने अपनी पैंट से एक पीला सैंडपेपर निकाल कर उसको गेंद पर घिसा था।यह सारा वाकया कैमरे में कैद हो चूका था। उसको लाइव टेलीकास्ट और मैदान पर मौजूद बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाया जाने लगा था। मैच में पिछड़ी हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम नई गेंद लेना चाहती थी ऐसे में उन्होंने सुनियोजित तरीके से गेंद की स्थिति खराब करने की साजिश की, हलाकि अंपायर ने गेंद नहीं बदली।



स्मिथ ने कबूला बॉल टेंपरिंग का आरोप

स्मिथ ने मैच के बाद यह कबूला की यह अकेले बैंक्रॉफ्ट का निर्णय नहीं था इसमें टीम नेतृत्व भी शामिल था। यह बहुत ही चौकाने वाला वाकया है। यह टेस्ट सीरीज पहले मैच से ही विवादों में घिरी रही है पर इस घटना ने कंगारुओं के क्रिकेट खेलने के तरीके पर सवालिया निशान लगा दिया है । कंगारुओं का बर्ताव इस सीरीज में खेल भावना से विपरीत रहा है। कप्तान स्टीवन स्मिथ ने बॉल टेंपरिंग कबूलते हुए कहा कि हमने इसके बारे में बात की और सोचा था कि हमें इससे फायदा होगा। नेतृत्व इसके बारे में जनता था। मुझे इसपर बिलकुल भी गर्व नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षक इसमें शामिल नहीं थे।



दिग्गजों ने ट्वीट कर कंगारुओं को लताड़ा

ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने ट्वीट किया कि कोई मुझे बताये कि यह बुरा सपना था। तो वहीं शेन वार्न ने पुरे मामले पर ट्वीट कर कहा कि जो भी हुआ उससे मेैं बहुत ही निराश हूं, अगर बॉल टेंपरिंग का आरोप साबित होता है तो स्टीवन स्मिथ और कोच लेहमन को मामले पर प्रेस वार्ता कर इस गन्दगी को साफ करना होगा।क्रिकेट जानकर हर्षा भोगले, पूर्व ऑस्ट्रेलिआई खिलाडी ब्रैड हॉग, केविन पेटर्सन, माइकल वॉन और डेल स्टेन ने भी ऑस्ट्रेलिया की टीम, कोच और कप्तान पर सवाल खड़े किए हैं।

Can we talk about this? pic.twitter.com/cmpRrOArgD — Dale Steyn (@DaleSteyn62) March 24, 2018

Team mate of mine, known him since he was 13. Disappointing. Out of character. Eagerly awaiting the fall out from this. #SAvsAUS https://t.co/S0NsJEvON7 — Brad Hogg (@Brad_Hogg) March 24, 2018

My 2cents worth - This will be Darren Lehmann’s greatest test as a coach, cos I will struggle to believe that this was all Bancroft’s idea. #SandpaperGate. — Kevin Pietersen (@KP24) March 24, 2018

Very disappointed with the pictures I saw on our coverage here in Cape Town. If proven the alleged ball tampering is what we all think it is - then I hope Steve Smith (Captain) & Darren Lehmann (Coach) do the press conference to clean this mess up ! — Shane Warne (@ShaneWarne) March 24, 2018

Steve Smith,his Team & ALL the management will have to accept that whatever happens in their careers they will all be known for trying to CHEAT the game ... #SAvAUS — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 24, 2018

WHAT THE ........ HAVE I JUST WOKEN UP TO. Please tell me this is a bad dream. — Michael Clarke (@MClarke23) March 24, 2018

Among other things, it was incredibly naive. Like trying to burgle a high security establishment. And they didn't need to. This is the best bowling combination going in world cricket at the moment! Should back them to do it normally. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 24, 2018