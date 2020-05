कोरोना के बाद सेफ क्रिकेट के लिए ICC ने जारी की गाइडलाइन, ट्रेनिंग कैंप में दूरी बनाकर होगी ट्रेनिंग

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) महामारी के बीच दुनियाभर के देशों में जिंदगी की गाड़ी धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है। इस बीच पूरे विश्व में क्रिकेट के शुरू होने की भी एक उम्मीद जगी है। दरअसल, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ( ICC ) ने क्रिकेट बहाली के लिए नए नियम और गाइडलाइंस जारी की है। आईसीसी ने शुक्रवार को अपने दिशानिर्देशों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति और 14 दिन तक अलग थलग अभ्यास शिविर लगाने की सिफारिश की।

ICC की गाइडलाइन के 4 महत्वपूर्व पॉइंट

आईसीसी की नई गाइडलाइन में उच्च सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है। आईसीसी ने अपनी गाइडलाइन को 4 राउंड में बांटा है।

- पहले दौर में खिलाड़ियों को अकेले ट्रेनिंग करनी होगी।

- दूसरे राउंड में 3 खिलाड़ियों का ग्रुप ट्रेनिंग सेशन होगा।

- तीसरे राउंड में छोटे ग्रुप या टीम अपने कोच के साथ ट्रेनिंग कर सकेगी

- चौथे दौर में टीमें अपने पूरे स्क्वाड के साथ मैच खेल सकेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना होगा।

14 दिन पहले कोरोना मुक्त टीम की देनी होगी जानकारी

इसके अलावा खिलाड़ियों को मैच से पहले हेल्थ, सैनिटाइजेश उपकरण, अलग थलग अभ्यास शिविर के आयोजन, और कोविड-19 परीक्षण की जरूरत पर ध्यान देना होगा। यात्रा से कम से कम 14 दिन पहले सुनिश्चित करना होगा कि टीम कोविड-19 से मुक्त है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने अभ्यास और प्रतियोगिता के दौरान उचित परीक्षण योजना तैयार करने की सिफारिश भी की।

टी20 वर्ल्ड कप पर मंडरा रहा है खतरा

आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में क्रिकेट बंद है। इस बीमारी का खतरा आगामी टी20 वर्ल्ड कप पर भी मंडरा रहा है, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना है।

