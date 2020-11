विराट के साथ इस क्रिकेटर को किया गया प्लेयर्स ऑफ डेकेड अवार्ड के लिए नामित, इनसे होगी टक्कर

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी ICC) ने भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) को 'प्लेयर ऑफ द डेकेड' अवॉर्ड (दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार Player of the Decade award) के लिए नामित करने की मंगलवार को घोषणा की। कोहली (Kohli) और अश्विन (Ashwin) के अलावा इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जोए रूट (Joe Root) , न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) , आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ (Steve Smith), दक्षिण अफ्रीका के अब्राहम डिविलियर्स (AB de Villiers) और श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) को भी इसके लिए नामित किया गया है।

ICC Player of the Decade

ICC ODI Player of the Decade

ICC Test Player of the Decade

ICC T20I Player of the Decade



