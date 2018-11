महिला T20 वर्ल्ड कप: मिताली ने फिर दिखाया दम, जीत की हैट्रिक लगाते हुए भारत सेमीफाइनल में

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज में खेले जा रहे महिला T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप-बी के मैच में गुरुवार को आयरलैंड को 52 रनों से मात देकर अपना विजयी क्रम जारी रखते हुए जीत की हैट्रिक लगाकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने मैन ऑफ द मैच मिताली राज (51) की अर्धशतकीय पारी के दम पर आयरलैंड के सामने 146 रनों का लक्ष्य रखा था। आयरलैंड की टीम प्रोवीडेंस स्टेडियम में खेले गए मैच में पूरे 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 93 रन ही बना सकी।



आयरलैंड की पारी, राधा के 3 विकेट-

लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड का पहला विकेट 27 के कुल स्कोर पर गैबी लुइस (9) के रूप में गिरा। उन्हें दीप्ती ने आउट किया। क्लारे शैलिंगटन ने 23 रनों का योगदान दिया। वह 42 के कुल स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में पवेलियन लौटीं। यहां से आयरलैंड लगातार विकेट खोती रही। टीम की सर्वोच्च स्कोरर रहीं इसोबेल जोयसे (33) एक छोर पर अकेले खड़ी रहीं और दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। जोयसे को किसी का समर्थन नहीं मिला इसी कारण वह रनगति को भी नहीं बढ़ा पाईं। 84 के कुल स्कोर पर वह भी पवेलियन लौट लीं। उन्हें भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपना इकलौता शिकार बनाया। भारत के लिए राधा यादव ने तीन और दीप्ती शर्मा ने दो विकेट लिए।

India qualify for the @WorldT20 semi-finals! 🇮🇳



Ireland are beaten by 52 runs - India will battle Australia for the top spot in Group B on Saturday!#INDvIRE scorecard and highlights ➡️ https://t.co/9yRD2FnjHq#WT20 #WatchThis pic.twitter.com/uIIdPCeqZT