Women T20 WC : भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 133 रनों का लक्ष्य, शेफाली ने रचा इतिहास

सिडनी : सिडनी शोग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम में जारी आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप (ICC Women T20 World Cup) के उद्धाटन मैच में शुक्रवार को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women Cricket Team) ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 132 रनों का स्कोर खड़ा कर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के सामने जीत के लिए 133 रनों का लक्ष्य रखा।

दीप्ति अर्धशतक से चूकीं

भारत को 16 साल की युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (29) ने ने विस्फोटक पारी खेली, लेकिन स्मृति मंधाना कुछ खास नहीं कर सकीं। वह जल्दी आउट हो गईं। उनके पीछे-पीछे ही शेफाली और कप्तान हरमनप्रीत कौर भी चलती बनीं। चार ओवर में बिना विकेट के 41 रन वाली टीम इंडिया ने दो ओवर के भीतर तीन विकेट खो दिए और भारत का स्कोर तीन विकेट पर 47 हो गया। इसके बाद जेमिमाह रोड्रिगेज (26) और दीप्ति शर्मा (49 नाबाद) ने भारत की पारी संभालने की कोशिश की। लेकिन ये दोनों तेजी से रन नहीं बना सकीं। टीम इंडिया का स्कोर जैसे ही 100 पर पहुंचा जेमिमाह भी आउट होकर पैवेलियन लौट गईं। उन्होंने 33 गेंद की पारी में कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई। दीप्ति दुर्भाग्यशाली रहीं कि वह महज एक रन से अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सकीं। उन्होंने 46 गेंद की नाबाद पारी में महज तीन चौके लगाए।

शेफाली ने रचा इतिहास

15 साल की उम्र में भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली शेफाली वर्मा को भारत की तरफ से भारतीय टीम में शामिल किया गया। पहले मैच में उतरते ही उन्होंने इतिहास रच दिया। इसी साल जनवरी में अपना 16वां जन्मदिन मनाने वाली शेफाली विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं। सलामी बल्लेबाज शेफाली ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 15 गेंद पर पांच चौके और एक सिक्स की मदद से 29 रन जड़ दिए।

And she's off to a flying start! It is raining boundaries in Sydney! #T20WorldCup https://t.co/g8zLNEMQ9g