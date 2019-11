इंदौर टेस्ट पर भारत ने कसा शिकंजा, दूसरी पारी में भी बांग्लादेश की हालत हुई खस्ता

इंदौर। भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने मैच पर पूरी तरह अपना शिकंजा कस लिया है। बांग्लादेश के लिए तीसरे दिन के खेल की शुरुआत बेहद ही खराब रही। भारतीय तेज गेंदबाज एकबार फिर बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर हावी नजर आए। तीसरे दिन लंच तक बांग्लादेश को 60 रन के स्कोर पर 4 झटके लग चुके हैं और अभी भी वो 283 रन पीछे है।

लंच तक बांग्लादेश को लगे 4 झटके

भारत ने अपनी पहली पारी 493 रन पर घोषित कर दी थी और पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को 343 रनों की बढ़त हासिल की। इसके जवाब में बांग्लादेश की शुरूआत खराब रही। टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए। बांग्लादेश को पहला झटका इमरूल कायेस (6) के रूप में लगा। उमेश यादव ने भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद शदमान इस्लाम (6) को पवेलियन भेजने का काम ईशांत शर्मा ने किया। कप्तान मोमिनुल हक (7) के रूप में बांग्लादेश को तीसरा झटका लगा। मोमिनुल को शमी ने आउट किया। इसके बाद चौथी सफलता भी मोहम्मद शमी ने मोहम्मद मिथुन के रूप में दिलाई।

मयंक के टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक

भारत की तरफ से पहली पारी में मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक लगाया था। मयंक के टेस्ट करियर का ये दूसरा दोहरा शतक था। मयंक ने 330 गेंद पर 243 रनों की पारी खेली। वहीं अजिंक्य रहाणे ने 86, चेतेश्वर पुजारा ने 54 और रवींद्र जडेजा ने नाबाद 60 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा अबु जाएद ने 4 विकेट लिए थे।

इससे पहले टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 150 रनों पर ढेर कर दिया था, जिसमें टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने अहम योगदान दिया था।

#TeamIndia pacers have once again wreaked havoc here in Indore as they pick up 4 wickets in the 1st session on Day 3.



What's your prediction for the day? #INDvBAN pic.twitter.com/E43GaYid3w