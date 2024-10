IND vs BAN 3rd T20i मैच की डिटेल्‍स IND vs BAN 3rd T20i कब और कहां खेला जाएगा? IND vs BAN 3rd T20i मैच आज शनिवार शाम 7.00 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्‍ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs BAN 3rd T20i लाइव टेलीकास्‍ट कहां देखें? IND vs BAN 3rd T20i मैच का टीवी पर लाइव टेलीकास्‍ट आप भारत में स्पोर्ट्स18 नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख सकते हैं। IND vs BAN 3rd T20i लाइव स्‍ट्रीमिंग कब और कहां देखें? IND vs BAN 3rd T20i मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्‍कटॉप पर शाम 7.00 बजे से जियो सिनेमा पर देख सकते हैं।